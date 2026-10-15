Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Sakarya’da sel felaketi! Dere kenarındaki 2 katlı villa yerle bir oldu: Çökme anı kameraya yansıdı!
Giriş Tarihi: 15.10.2026 14:17 Son Güncelleme: 15.10.2026 14:40

SON DAKİKA… Sakarya’da sel felaketi! Dere kenarındaki 2 katlı villa yerle bir oldu: Çökme anı kameraya yansıdı!

SON DAKİKA… Sakarya'nın Sapanca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere kenarındaki iki katlı villa saniyeler içinde yıkıldı. Dehşete düşüren çökme anları kameraya böyle yansıdı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
SON DAKİKA… Sakarya’da sel felaketi! Dere kenarındaki 2 katlı villa yerle bir oldu: Çökme anı kameraya yansıdı!
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, ev ve siteleri su bastı. Taşkınlar nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksarken, köprü geçişlerinde de çökmeler meydana geldi. Sarp, Keçi, İstanbul, Kurtköy ve Yanık derelerinin güzergahlarındaki bazı yollar, taşkın nedeniyle ulaşıma kapanma noktasına geldi. Fevziye Mahallesi'ndeki Fevziye-Akçay Deresi üzerindeki Dereköy bağlantı köprüsü derenin debisinin artması sonucu taştı.

SEL FELAKETİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Derelere yakın yerlerdeki bazı bungalovlar yıkılma tehlikesiyle karşılaştı. Ekipler, su akışını sağlamak amacıyla dereler ve bazı yollarda kazı çalışması yaptı. Kemer Mezarlığı'nın doğu kısmı da suyla dolarken, mezarlar su altında kaldı.

Sapanca'da dere kenarındaki ev saniyeler içinde böyle yıkıldı | Video

2 KATLI VİLLANIN YIKILDIĞI ANLAR KAMERADA

Sapanca Fevziye Mahallesi'nde derenin kenarındaki 2 katlı villa, debinin artmasının ardından yıkıldı. Binanın dereye devrildiği anlar, kameralara yansıdı

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAPANCA #SAKARYA

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SON DAKİKA… Sakarya’da sel felaketi! Dere kenarındaki 2 katlı villa yerle bir oldu: Çökme anı kameraya yansıdı!
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