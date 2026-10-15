SON DAKİKA… Sakarya’da sel felaketi! Dere kenarındaki 2 katlı villa yerle bir oldu: Çökme anı kameraya yansıdı!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, ev ve siteleri su bastı. Taşkınlar nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksarken, köprü geçişlerinde de çökmeler meydana geldi. Sarp, Keçi, İstanbul, Kurtköy ve Yanık derelerinin güzergahlarındaki bazı yollar, taşkın nedeniyle ulaşıma kapanma noktasına geldi. Fevziye Mahallesi'ndeki Fevziye-Akçay Deresi üzerindeki Dereköy bağlantı köprüsü derenin debisinin artması sonucu taştı.