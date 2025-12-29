SON DAKİKA: Sakarya’daki hastane dehşetinde yeni görüntüler: Eski eşini koridorda böyle kovalamış...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaklaşık 5 ay önce Yenikent Devlet Hastanesi'nde meydana gelen ve tüm Türkiye'yi sarsan saldırının yeni detayları gün yüzüne çıktı. 21 Ağustos 2025 tarihinde, hastanede görev yapan 29 yaşındaki Yarennaz G. S., konuşma bahanesiyle yanına gelen boşanma aşamasındaki eşi E.S. tarafından hedef alınmıştı.
Hastanenin ecza deposunda gerçekleşen ve genç kadının ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya dair güvenlik kamerası kayıtları, yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.
Ecza deposu bölümünde eşini yakalayan saldırganın ateş ettiği anlar kayıtlara yansırken, çevredeki güvenlik görevlilerinin paniklediği ancak saldırganın silahının tutukluk yapmasıyla birlikte duruma müdahale ettikleri anlaşılıyor. Şüpheli E.S., silahın tutukluk yapmasını fırsat bilen güvenlik ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edilmişti.
Olayın ardından başlatılan hukuki süreçte önemli bir gelişme yaşandı. Saldırgan E.S., cezaevinde bulunduğu sırada boşanma davası sonuçlandı ve çift resmen ayrıldı.
Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada sanık hakkında, "boşandığı eşini öldürmeye teşebbüs" ve "uzuvlara zarar vermek" suçlamalarıyla 21 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Genç kadının hayatta kalma mücadelesi verdiği bu korkunç saldırıyla ilgili yargılama süreci devam ediyor.