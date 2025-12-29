SON DAKİKA: Sakarya’daki hastane dehşetinde yeni görüntüler: Eski eşini koridorda böyle kovalamış...

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada sanık hakkında, "boşandığı eşini öldürmeye teşebbüs" ve "uzuvlara zarar vermek" suçlamalarıyla 21 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Genç kadının hayatta kalma mücadelesi verdiği bu korkunç saldırıyla ilgili yargılama süreci devam ediyor.