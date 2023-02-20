Son dakika: Şanlıurfa’da 7 katlı binada tüp patlaması: 2 ölü, 8 yaralı

Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda tüp patladı. Patlamanın etkisiyle binada hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Patlamada 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Şanlıurfa'da 7 katlı binada meydana gelen tüpgaz patlama anı kamerada | Video

Binanın tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Ayhan, gazetecilere, bölgede bir patlama olduğunu söyledi.

Bölgede doğal gaz sisteminin kapalı olduğuna dair duyumların olduğunu ifade eden Ayhan, "Yan taraftaki binalar da ağır hasar olduğu için kapalıydı ve boşaltılmıştı. Patlamanın olduğu bina da çoğu vatandaşlarımız tarafından boşaltılmıştı ve bu sabah da depremin üzerinden böyle bir faciayla uyandık. Şu an için 2 vefat ve 8 yaralı var." diye konuştu.