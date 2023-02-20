Video Yaşam Şanlıurfa'da 7 katlı binada meydana gelen tüpgaz patlama anı kamerada | Video
Şanlıurfa'da 7 katlı binada meydana gelen tüpgaz patlama anı kamerada | Video

Şanlıurfa'da 7 katlı binada meydana gelen tüpgaz patlama anı kamerada | Video

20.02.2023 | 13:42

Şanlıurfa'nın Bahçelievler Mahallesi'nde patlama meydana geldi. 7 katlı binanın girişindeki iş yerinde yaşanan patlama nedeniyle yaralılar olduğu bildirilen bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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