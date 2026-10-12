SON DAKİKA | Sarıyer’de sahte polis kimliğiyle 10 milyonluk vurgun! İran asıllı iş adamının önünü kesip zorla araca bindirdiler! Önce darp, sonra gasp...

"2 MİLYON DOLAR VERMEZSEN ÖLDÜRÜRÜZ"

Konuyla ilgili çalışmalarına devam eden Gasp Büro dedektifleri Adem D.'nin ifadesin başvurdu. Adem D. Beyanında, "Aracımın önünü kesip bana polis olduklarını söylediler. Beni araca bindirler, benim aracımı da şüphelilerden biri aldı. Bir süre darp ettiler. Araç içinde benim kripto hesabımdan 48 bin dolar transfer ettiler. Ayrıca cep telefonumu laptop ve değeri 7 milyondan fazla olan saatimi gasp ettiler. Bana 2 milyon dolar vermezsen seni öldüreceğiz dediler. Gittiğimiz yerde ineceğimiz sırada bir anlık boşluktan faydalanıp ellerinden kaçtım" dediği öne sürüldü.