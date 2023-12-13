SON DAKİKA | Seçil Erzan davasında flaş gelişme! ’Zararı banka karşılasın’ başvurusu reddedildi

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan ile iş adamlarının da bulunduğu 19 mağdurun dolandırılmasına ilişkin davanın, Seçil Erzan ve banka yöneticilerinin arasında bulunduğu 11 şüpheli yönünden "Bankacılık zimmeti" yönünden yürütülen soruşturmasına savcılık takipsizlik kararı vermişti.