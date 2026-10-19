Son dakika | Sel felaketinde son durum! İstanbul Valisi Davut Gül: Hasarlı yapıların yıkımı tamamlandı

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa'daki ıslah çalışmalarıyla ilgili, her yeri yıkmadıklarını, dere yatanın belli olduğunu kaydetti. Vali Gül, "Kentsel dönüşüm isteyenler bilgi alabilecek" dedi.

Vali Gül, 60 milyon liralık tarımsal zarar olduğunu ifade etti. Vali Gül, İstanbul ve Kocaeli'de toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR

Vali Gül, 3 bin civarında ev ve iş yerinde ciddi hasar olduğunu kaydetti. Vali Gül, "İstanbul'da hasar tespitleri tamamlandı, ödemeler bugün itibarıyla başlıyor." dedi.

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