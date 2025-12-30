Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı! İşte ilk görüntüsü
Giriş Tarihi: 30.12.2025 19:26 Son Güncelleme: 30.12.2025 19:35

Son dakika haberleri... Şeyma Subaşı uyuşturucu soruşturması kapsamında ABD dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Şeyma Subaşı uyuşturucu soruşturması kapsamında ABD dönüşü havalimanında gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Şevval Şahin, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü'nün de aralarında olduğu 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin yurt dışında olduğu tespit edilirken Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü o tarihte adreslerinde bulunamamıştı.

Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında adı geçen, ancak yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından "Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim" şeklinde açıklama yapmıştı.

