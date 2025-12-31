SON DAKİKA | Şeyma Subaşı hakkında adli kontrol kararı: "Yurt dışına çıkış yasağı" tedbiri...

Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, dün akşam saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptı.

HAVALİMANINDA JANDARMA KARŞILADI

ABD'nin Miami şehrinden kalkan uçakla saat 18.50'de İstanbul Havalimanı'na inen Subaşı, uçaktan iner inmez İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından çıkarılan fenomen Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Subaşı burada kan ve saç örneği verdi.

GECEYİ İL JANDARMA'DA GEÇİRDİ

Sağlık kontrolü ve gerekli prosedürler için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Subaşı işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Sarıyer Maslak'ta bulunan İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Geceyi İl jandarma'da geçiren Subaşı, ifadesi alınmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Savcılık ifadesi tamamlanan Şeyma Subaşı yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.