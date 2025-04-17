SON DAKİKA | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Doktorundan umutlandıran açıklama: Değerleri düzeliyor

"BEKLENTİMİZ SAĞLIĞINA KAVUŞMASI"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Sırrı Süreyya Önder’in böyle bir sağlık problemi yaşamasından dolayı üzüldük. Kendisine şifalar diliyoruz. Doktorlarımız alanında en yetkin isimler. Çok uzun bir ameliyat sürecinin sonunda yoğun bakımda. Durumunun kritik olma evresi devam ediyor. Şifa bulması için hepimiz dua ediyoruz. Biz rahatsızlığını önemsemesi gerektiğini ifade ederdik. Ama o ‘Terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım ondan sonrası kolay’ derdi. Biz de ‘sağlığın konusunda titiz ol’ derdik.

Güçlü bir kişilik ve karakter kendisi. Umarım bu zorlu süreci de sağlıklı bir şekilde atlatır. Beklentimiz sağlığına kavuşması" ifadelerini kullandı.