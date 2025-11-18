SON DAKİKA: Şok itiraf: "Kesilen kolonları ben taşıdım!" Furkan apartmanı davası yeniden görüldü

BOZMA KARARI NEDEN VERİLDİ?

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Temmuz 2024'teki karar duruşmasında mühendis Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası vermiş, diğer sanıklar Faik Ö., kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı vermişti.

Ancak bu karara Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ve taraflar itiraz etti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, itirazları inceleyerek yerel mahkeme kararını bozdu. Bozma gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: Beraat kararı verilen sanıklar Faik Ö. ve Eyüp Ö. hakkında "kolon kesilmesi" iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlanmış olması.