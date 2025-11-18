SON DAKİKA: Şok itiraf: "Kesilen kolonları ben taşıdım!" Furkan apartmanı davası yeniden görüldü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 51 kişiye mezar olan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı davası, Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden başladı.
GÖRGÜ TANIĞINDAN KAN DONDURAN DETAY
Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hayatını kaybedenlerin aileleri, avukatları ve sanık avukatları katıldı. Yeniden yargılamanın en önemli anı, tanık kürsüsüne çıkan bir kişinin sözleri oldu. Tanık, apartmanın altında bulunan Bellona Mağazası'ndaki kolon kesimi iddialarını doğrular nitelikte bir ifade verdi. Tanığın, "Kesilen kolonları ben taşıdım" şeklindeki beyanı, salonda soğuk bir rüzgar estirdi ve ailenin acısını bir kez daha tazeledi.
BOZMA KARARI NEDEN VERİLDİ?
Nizip Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Temmuz 2024'teki karar duruşmasında mühendis Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası vermiş, diğer sanıklar Faik Ö., kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı vermişti.
Ancak bu karara Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ve taraflar itiraz etti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, itirazları inceleyerek yerel mahkeme kararını bozdu. Bozma gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: Beraat kararı verilen sanıklar Faik Ö. ve Eyüp Ö. hakkında "kolon kesilmesi" iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlanmış olması.
Olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi, tüm dosyaların birleştirilmesi ve sanıkların birlikte yargılanması gerektiği. Daire, "Tüm delillerin birlikte tartışılması hakkaniyetli bir yargılama için gerekli" diyerek yerel mahkemenin hükmünü bozdu ve dosyanın yeniden görülmesinin önünü açtı. Bu şok tanık ifadesi, yeniden başlayan davada kolon kesimi iddialarını daha da güçlendirmiş oldu.