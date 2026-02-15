Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Sülükten maymuna, 85 bin canlı! Sınırda dev operasyon: Rakamlar şoke etti
Giriş Tarihi: 15.02.2026 12:39 Son Güncelleme: 15.02.2026 13:14

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, 2025 yılı boyunca sınır kapılarında ve havalimanlarında kaçakçılara geçit vermedi. 51 ayrı operasyonda on binlerce hayvan kurtarılırken, ele geçirilen canlıların piyasa değeri dudak uçuklattı. İşte nefes kesen operasyonların tüm detayları...

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gümrük Muhafaza ekiplerinin geçen yıl boyunca yürüttükleri kararlı ve etkin operasyonlarla kaçakçılıkla mücadelede önemli başarılara imza atıldığı belirtildi.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE 2025 YILI BİLANÇOSU: 85 BİN CANLI KURTARILDI

2025 yılında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, toplam 51 olayda 85 bin 342 kaçak canlı hayvanın ele geçirildiği, söz konusu kaçak girişimlerin toplam maddi değerinin ise 32 milyon 578 bin 416 lira olarak hesaplandığı ifade edildi.

GÜMRÜK KAPILARI VE HAVALİMANLARINDA YAKALAMA REKORU

Yakalamaların büyük bölümünün kara sınır gümrük kapılarında gerçekleştiği bilgisi verilen açıklamada; kara sınır kapılarında 42 olayda 38 bin 263 canlı hayvan ele geçirildiği, bu yakalamaların değerinin 21 milyon liranın üzerinde olduğu kaydedildi. Havalimanı gümrük sahalarında ise 6 olayda 39 bin 75 canlı hayvan yakalanarak, 5 milyon 837 bin 655 lira değerinde kaçakçılık girişimi engellendi. Operasyonlarda sülükten papağana, maymundan damızlık düveye kadar çok sayıda farklı tür koruma altına alındı.

REHABİLİTASYON VE YASAL İŞLEMLER SÜRECİ GECİKMEDEN BAŞLATILDI

Ele geçirilen hayvanların veteriner sınır kontrol noktalarında görevli Tarım ve Orman Bakanlığı personelince muayene edildiği ve ilgili birimlere teslimatının yapıldığı vurgulandı. Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamındaki türler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bakanlık, kaçakçılıkla mücadeleyi sadece ekonomik bir mesele olarak değil, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından stratejik bir görev olarak gördüğünü ve sorumlular hakkında idari yaptırımların derhal başlatıldığını açıkladı.

