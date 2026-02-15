SON DAKİKA: Sülükten maymuna, 85 bin canlı! Sınırda dev operasyon: Rakamlar şoke etti

REHABİLİTASYON VE YASAL İŞLEMLER SÜRECİ GECİKMEDEN BAŞLATILDI

Ele geçirilen hayvanların veteriner sınır kontrol noktalarında görevli Tarım ve Orman Bakanlığı personelince muayene edildiği ve ilgili birimlere teslimatının yapıldığı vurgulandı. Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamındaki türler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bakanlık, kaçakçılıkla mücadeleyi sadece ekonomik bir mesele olarak değil, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından stratejik bir görev olarak gördüğünü ve sorumlular hakkında idari yaptırımların derhal başlatıldığını açıkladı.