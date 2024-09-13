Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Tetikçi ve azmettirici yakalandı! İki gözcü de gözaltında
Giriş Tarihi: 13.9.2024 08:43 Son Güncelleme: 13.9.2024 08:44

Son dakika: Tetikçi ve azmettirici yakalandı! İki gözcü de gözaltında

İstanbul Üsküdar’da Kemal Çağlar Temel’in iş yerinin önünde öldürülmesiyle ilgili 16 kişi gözaltına alındı. Olayın azmettiricisi, tetikçisi ve iki gözcü de gözaltına alınanlar arasında.

Emir SOMER Emir SOMER
Son dakika: Tetikçi ve azmettirici yakalandı! İki gözcü de gözaltında

İstanbul Üsküdar'da iş insanı Kemal Çağlar Temel'in iş yerinin önünde silahlı saldırıyla öldürülmesiyle ilgili operasyon düzenleyen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri 16 kişiyi gözaltına aldı. İddialara ve SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre olayın azmettiricisinin "Osman" lakaplı Boran D. olduğu, olayın tetikçisinin ise Şahin Ş. isimli kişi olduğu belirlendi.

Olayda gözcülük yapan M.T.D. ve G.B. de yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarında; cinayette kullanılan silah dahil olmak üzere 10 ruhsatsız tabanca, 548 adet 9.19 milimetre çapında mermi, sekiz adet 22 kalibre mermi, bir çelik yelek ve bir polis yeleği ele geçirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Tetikçi ve azmettirici yakalandı! İki gözcü de gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA