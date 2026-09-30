SON DAKİKA... TFF: VAR odasında inceleme gerçekleştirildi!

Federasyonun, devam eden adli soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi ve yetkili makamların çalışmalarının etkilenmemesi amacıyla süreç boyunca gerekli hassasiyeti gösterdiği belirtilen açıklamada, adli ve kolluk makamlarınca gerçekleştirilen işlemlerde ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş birliğinin sağlandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, devam eden soruşturma üzerinden gerçeğe aykırı bilgilerin kamuoyuna aktarılmasının ve TFF, ilgili kurulları veya çalışanlarını zan altında bırakacak paylaşımların kabul edilemeyeceği vurgulandı. Federasyon, kurum ve ilgili birimleri hakkında gerçeğe aykırı yayın ve paylaşımlarda bulunan kişi ve mecralar hakkında tüm hukuki hakların kullanılacağını ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. TFF, devam eden adli süreç kapsamında yetkili makamlar tarafından paylaşılacak resmi bilgi ve açıklamalar dışında, kaynağı ve doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

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