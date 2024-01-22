SON DAKİKA | Thodex vurgununda flaş gelişme! Faruk Fatih Özer’e ikinci şok | İşte istenen ceza

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 286 sayfalık iddianamede firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheliye dava açılmış, Kırmızı bültenle aranan firari bir numaralı sanık Faruk Fatih Özer'in 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan her bir mağdur için ayrı ayrı olmak üzere 40 bin 540 yıla kadar hapsi istenmişti. İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Faruk Fatih Özer, ablası Serap Özer ve ağabeyi Güven Özer ayrı ayrı 11 bin 190 yıl 6 ay hapse çarptırılmıştı.