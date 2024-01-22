Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Thodex vurgununda flaş gelişme! Faruk Fatih Özer’e ikinci şok | İşte istenen ceza
Giriş Tarihi: 22.1.2024 14:18 Son Güncelleme: 22.1.2024 14:26

SON DAKİKA | Thodex vurgununda flaş gelişme! Faruk Fatih Özer’e ikinci şok | İşte istenen ceza

Son dakika haberi... Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 11 bin 196 yıl hapis cezasına çarptırılan Ceo Faruk Fatih Özer’e ikinci şok savcılıktan geldi. Savcılıkça yürütülen ikinci Thodex soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 572 mağdur yer alırken mağdurların parasının büyük kısmının kripto paraya dönüştürülerek yurt dışındaki borsalara aktarıldığı kaydedildi. Şüpheli Ceo Faruk Fatih Özer’in 3 farklı suçtan 11 bin 462 yıla kadar hapsi istendi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
SON DAKİKA | Thodex vurgununda flaş gelişme! Faruk Fatih Özer’e ikinci şok | İşte istenen ceza

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 286 sayfalık iddianamede firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheliye dava açılmış, Kırmızı bültenle aranan firari bir numaralı sanık Faruk Fatih Özer'in 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan her bir mağdur için ayrı ayrı olmak üzere 40 bin 540 yıla kadar hapsi istenmişti. İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Faruk Fatih Özer, ablası Serap Özer ve ağabeyi Güven Özer ayrı ayrı 11 bin 190 yıl 6 ay hapse çarptırılmıştı.

İKİNCİ THODEX SORUŞTURMASINDA 572 MAĞDUR
Thodex davasının karara bağlanmasının ardından başka mağdurların savcılığa müracaat ederek şikayetçi olmasıyla birlikte ikinci bir Thodex soruşturması başlatıldı. Uzun araştırmalar ve incelemeler sonucu savcılık, yürütülen ikinci soruşturmada sona geldi. Toplamda 572 mağdurun yer aldığı soruşturmada CEO Faruk Fatih Özer'in de aralarında olduğu 21 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

94 MİLYON LİRALIK VURGUN DAHA
Hazırlanan iddianamede Fatih Faruk Özer'in aralarında olduğu 7 şüphelinin örgüt yöneticisi, 13 şüphelinin ise örgüt üyesi olduğu tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu, Thodex'in veri tabanını ve sistemini detaylı olarak inceledi. Kurulun raporuna göre vurgunun miktarı 94 milyon lira olarak belirlendi.

ALTIN ŞİRKETLERİ, YURT DIŞI BORSALARI..
Şüphelilerin yakınları ve akrabaları üzerine bir altın şirketi kurduğunun altı çizilen iddianamede, mağdurların parasının büyük kısmının kripto paraya dönüştürülerek yurt dışındaki borsalara aktarıldığı da kaydedildi. İddianamede Ceo Faruk Fatih Özer'in 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçarından 11 bin 462 yıla kadar hapsi istendi.

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SON DAKİKA | Thodex vurgununda flaş gelişme! Faruk Fatih Özer’e ikinci şok | İşte istenen ceza
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