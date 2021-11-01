Son dakika: TÜBİTAK çalışanı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar intihar etti: Not bırakmış!

Zehirli gazlar için sensör çalışması yapan Erbahar, yaptığı deneyleri şöyle özetlemişti: "Sağlığımız ve çevre için tehlikeli teşhis edilmesi güç olan zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip, üstün performanslı kompakt kimyasal sensörler geliştirmeyi amaçlıyorum.