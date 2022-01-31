Son dakika: Whatsapp grubuna mesaj attı tazminat hakkından oldu

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Bunun üzerine davalı şirket, kararı İstinaf Mahkemesi'ne götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, istinaf müracaatını reddetti. Dosya, davalının kararı temyiz etmesi üzerine Yargıtay'a taşındı.





İSTİFA OLARAK GÖRÜLDÜ

Yargıtay, davacı işçi tarafından şirketin WhatsApp grubuna, "Merhaba şirketteki 14 yıllık çalışma hayatımı bitirmiş bulunmaktayım, herkes hakkını helal etsin" şeklinde bir mesaj atıldığını, bu nedenle işçinin işten kendisinin ayrıldığına karar verdi.

Yargıtay, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının oy birliği ile bozulmasına hükmetti.