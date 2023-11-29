Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’a dayandı

İstanbul'da öğleden önce başlayan fırtına ve yağmur, akşama doğru etkisini artırdı. Kentin büyük bir bölümünde şiddetli yağış etkili oluyor. Sağanak kentin trafiğini de olumsuz etkiledi. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de yoğunluk var.