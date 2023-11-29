Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’a dayandı

İstanbul'da öğleden önce başlayan fırtına ve yağmur, akşama doğru etkisini artırdı. Kentin büyük bir bölümünde şiddetli yağış etkili oluyor. Sağanak kentin trafiğini de olumsuz etkiledi. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de yoğunluk var.
İBB'nin haritasına göre; 16.30 itibarıyla trafik yoğunluğu Avrupa yakasında yüzde 89'a, Anadolu yakasında yüzde 83'e ulaştı.
Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 87 olarak ölçüldü.
Trafik yoğunluğunun mesai bitiminde daha da artması bekleniyor.
İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE AÇILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda dün akşam saatlerinde askıya alınan gemi trafiğinin yeniden başladığını duyurdu.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği dün saat 17.50 itibarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gemi trafiğinin saat 16.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak açıldığı belirtildi.