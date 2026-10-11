SON DAKİKA...16 yaşındaki Hiranur’un şüpheli ölümünde yeni gelişme: İstinaf mahkemesi dosyayı yeniden açtı!

"İSTİNAF DOSYAYA EL KOYDU"

Yerel mahkemenin kararına itiraz ederek dosyayı bir üst mahkemeye taşıdıklarını ifade eden Aygar, "Biz bu cezaları kabul etmedik ve olayı bir üst mahkemeye taşıdık, istinafa taşıdık. İstinaf incelemesini yaptı. Tekrar dosyanın yeniden yargılanması için ve bizzat istinaf kendi yargılamak için dosyaya el koydu. Bu pazartesi günü kızımızın ilk duruşması var" diye konuştu.