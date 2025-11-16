SON MİLLİ MAÇ! İspanya – Türkiye maçı ne zaman ve nerede oynanacak? FIFA Dünya Kupası Elemeleri puan durumu

Grup elemelerinde son viraja girilirken, A Milli Takımımız Bulgaristan karşısında aldığı önemli 3 puanla son maçlarda elde ettiği başarısını tazeledi. Grubun namağlup lideri İspanya ile oynanacak son maç, A Milliler için önemli bir mücadele olacak. Tüm Türkiye'nin gözü, takımımızın İspanya karşısında göstereceği performansta ve grubun nihai puan tablosunda olacak. İşte, İspanya - Türkiye milli maçı hakkında merak edilenler: