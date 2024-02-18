Son sürat yola çıkıyoruz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Doğu ve Güneydoğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde biraraya geldi. Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank, Refik Özen, Ahmet Kılıç ve Mustafa Yavuz, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, farklı yörelerden 40-50 sene önce Bursa'ya gelmiş, gönlünde hem doğduğu şehri hem de yaşadığı şehri muhafaza eden insanlarla buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.Yeni dönemde çok daha güzel projelere imza atacaklarını dile getiren Aktaş, "Allah nasip ederse dört buçuk sene önümüzde herhangi bir seçim yok. Londra asfaltı gibi yola çıkıyoruz. Araba 250 mi basıyor, 300 mü basıyor. Son sürat gideceğiz inşallah. Sadece Hanlar Bölgesi'nde, Hisar'da, Heykel civarında değil şehrin dört bir noktasında yapacağımız işlerle şehri daha yaşanabilir hale getireceğiz. Bizler kentsel dönüşüm yapıyoruz ve sorunlu yerleri çözüyoruz. Şehre harika kapalı pazaryerleri kazandırdık. Yeni yollar açıyoruz. Bizim derdimiz, heyecanımız var. Dernek başkanlarımız biliyor, Anadolu Arastası diye 15-20 senedir bir türkü söyleniyor. 'Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece'. Koca bir tabela var önünde. Arkada ne olduğu belli değil. Hangi derneğimiz o arastada hizmet vermeye başladı? Bizim dokunmadığımız hiçbir alan kalmadı. Bu işin fragman kısmı, asıl filmi 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren Emirsultan'da veya Ulucami'de başlatıyoruz. Ardından durmaksızın 5 yıllık süreçte neler yapacağımızı hep birlikte göreceksiniz" dedi.