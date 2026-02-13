Sosyal medya fenomeni Dilara Kaçmaz’ın dans videosuna trafik cezası

Sosyal medyada 1 milyon takipçiye ulaşan Dilara Kaçmaz isimli şahıs, trafikte aracından inerek dans ettiği bir videoyu, "Ben bir çılgınlık yaptım" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ POLİS HAREKETE GEÇTİ
Görüntülerin tepki çekmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, şahıs hakkında inceleme başlattı. Kadıköy'de bulunan Göztepe Polis Merkezi'ne götürülen Kaçmaz'a, 'karayolu üzerinde yasak olan yerlerde duraklamak, yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunmak' maddelerinden toplam bin 986 TL para cezası uygulandı.