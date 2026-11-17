Pazar tezgahında sebze satar gibi internet üzerinden yayın açan bazı kişiler, kesici ve delici aletleri hiçbir çekince göstermeden satışa sunuyor. Fiyatı belirlenen ürünler için yayına katılanlar teklif veriyor, ilk yorum yazan ise bıçağın sahibi oluyor.
SOSYAL MEDYADA REZALET GÖRÜNTÜLER
Yasal denetime tabi olması gereken bu satışlar, sosyal medya platformlarında adeta sıradan bir ticaret faaliyeti gibi yürütülüyor.
SALLAMA KILIÇ KELEBEK… HEPSİ ÇOCUKLARIN ERİŞİMİNE AÇILMIŞ
ATV Haber'den Samed Öztaylan'ın haberine göre, özellikle çocukların ve gençlerin silahlarla kesici ve delici aletlere kolaylıkla ulaşabilmesi ciddi bir güvenlik sorununa dönüşüyor. İnternet ortamındaki kontrolsüz satışlarda oyunlarda kullanılan bıçakların yanı sıra kelebek, sallama ve kılıç gibi kriminal nitelikteki ürünler de alıcı buluyor.
Sosyal medyada rezalet görüntüler! Yasaklı ürünleri çocukların erişimine açtılar: Sallama, kılıç, kelebek… | Video
'BU SATIŞLAR YASA DIŞI'
Av malzemeleri satıcısı Nurettin Aksoylu, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen bu satışların yasal olmadığını belirterek, kesici ve delici aletlerin alım satımının 6136 sayılı Kanun kapsamında izne tabi olduğunu söyledi. Aksoylu, sokaklarda ve tezgahlarda yapılan izinsiz satışların da yasa dışı olduğunu vurguladı.
SUÇ ALETLERİ İÇİN FİYATLAR YARIŞTI
Binlerce kişinin izlediği mezatlarda suç aletleri için fiyat yarışı yaşanıyor. Üstelik bu satışları gerçekleştiren veya satışa aracılık eden kişiler için bir yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.