Sözde hayvanseverden skandal paylaşım: Yaşasın İsrail inşallah Türkiye’nin sonu da Filistin gibi olur

Sözde hayvanseverden skandal paylaşım! "İnşallah siz de Filistinliler gibi çocuklarınızın parçalarını toplarsınız" | Video
Bir sosyal medya platformunda yapılan skandal paylaşım, tepkilere neden oldu. Video içeriği ile yapılan paylaşımdaki görüntülerde birkaç sokak köpeğinin su içtiği anlar paylaşıldı.
ÇOK SAYIDA TEPKİ MESAJI YAĞDI
Türkiye ve Türk insanına lanet okunan skandal paylaşıma büyük tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altına, "İnsanları sevmeyen hayvanları da sevemez", "Burada maksat köpeklere temiz su vermek olsaydı, video çekeceğine suyu temizlerdi. Ama burada amaç hayatını kaybedenlerin ölümüne sevinmek", "Bunlar İsrail tarafından fonlanıyor deseler şaşırmam" şeklinde çeşitli yorumlarla paylaşıma tepki gösterildi.