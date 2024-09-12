Sözde hayvanseverden skandal paylaşım: Yaşasın İsrail inşallah Türkiye’nin sonu da Filistin gibi olur

Köpeklerin içtikleri suyun pis olmasından dert yanan kullanıcı, "Böyle bir toplum için yaşasın İsrail kardeşim. Sizin sonunuz da, bu ülkenin sonu da inşallah Filistin gibi olur. Siz de inşallah buralardan böyle çocuklarınızın parçalarını toplarsınız" dedi.