Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeliye kadro meselesiyle ilgili flaş gelişme!

Sözleşmeliye kadro meselesi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılacak değerlendirme sonucunda mesele sonuçlanacak. HAK-İŞ ziyaretinde konuşan Bakan Bilgin "Hazırlığımızı yaptık" ifadelerini kullanırken taşeron işçiler "sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durum ne, ne zaman gelecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, açıklama geldi mi, 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? İşte detaylar.
SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİNDE SON DURUM
Bilgin konuyla ilgili, "Sözleşmeli personel meselesi, basında yer aldı. O doğru değil, Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Hazırlığımızı yaptık, Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirmeyi yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşırız." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde sözleşmeliye kadro taslağı ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.
Mevsimlik işçilere ve taşerona kadro verilmesinin gündemlerinde olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Bitirmek üzerindeyiz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansır." demişti.
TOPLU SÖZLEŞME NE DİYOR?
Sözleşmelilerin kadro haklarıyla ilgili toplu sözleşme metninin 52. Maddesinde hüküm de yer almıştı. Bu madde de şu ifadeler yer almıştı:
MADDE 52- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.