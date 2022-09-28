Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeliye kadro meselesiyle ilgili flaş gelişme!

Sözleşmeliye kadro meselesi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılacak değerlendirme sonucunda mesele sonuçlanacak. HAK-İŞ ziyaretinde konuşan Bakan Bilgin "Hazırlığımızı yaptık" ifadelerini kullanırken taşeron işçiler "sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durum ne, ne zaman gelecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, açıklama geldi mi, 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? İşte detaylar.