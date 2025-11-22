Haberler Yaşam Haberleri Spotify yıllık özet ne zaman yayınlanacak? 2025 Spotify Wrapped özeti yayınlandı mı, nasıl bakılır?
Giriş Tarihi: 22.11.2025 13:28

Spotify kullanıcılarının merakla beklediği yıllık özet dönemi yaklaşıyor. 2025 Spotify Wrapped’ın ne zaman yayınlanacağı ve özetlere erişim yöntemleri müzikseverler tarafından araştırılıyor. Kullanıcılar, yıl boyunca en çok dinledikleri şarkıları, sanatçıları ve türleri gösteren özete erişmek için resmi duyuruları yakından takip ediyor. Peki, Spotify yıllık özet ne zaman yayınlanacak?

Spotify'ın geleneksel hale gelen yıllık özeti Spotify Wrapped için geri sayım başladı. 2025 yılına ait Wrapped özetinin yayınlanıp yayınlanmadığı ve nasıl görüntüleneceği kullanıcıların en çok merak ettiği konular arasında. Dinleme alışkanlıklarını özel grafiklerle sunan yıllık özet, milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. 2025 Spotify Wrapped özeti yayınlandı mı, nasıl bakılır?

SPOTİFY 2025 ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçmiş yıllardaki yayın tarihlerine bakıldığında, Spotify Wrapped genellikle Kasım ayının son haftası veya Aralık ayının ilk haftasında kullanıcılara sunuluyor. Bu istikrarlı takvime göre, Spotify Wrapped 2025'in 29 Kasım ile 5 Aralık 2025 tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.

Geçmiş Yılların Spotify Wrapped Yayınlanma Tarihleri:

2024: 4 Aralık
2023: 29 Kasım
2022: 30 Kasım
2021: 1 Aralık
2020: 1 Aralık
2019: 5 Aralık

SPOTİFY 2025 ÖZETİNE NASIL BAKILIR?

Spotify özetinin görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2025" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.

Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2025 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.

