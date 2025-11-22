Spotify yıllık özet ne zaman yayınlanacak? 2025 Spotify Wrapped özeti yayınlandı mı, nasıl bakılır?

Spotify'ın geleneksel hale gelen yıllık özeti Spotify Wrapped için geri sayım başladı. 2025 yılına ait Wrapped özetinin yayınlanıp yayınlanmadığı ve nasıl görüntüleneceği kullanıcıların en çok merak ettiği konular arasında. Dinleme alışkanlıklarını özel grafiklerle sunan yıllık özet, milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. 2025 Spotify Wrapped özeti yayınlandı mı, nasıl bakılır?

SPOTİFY 2025 ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçmiş yıllardaki yayın tarihlerine bakıldığında, Spotify Wrapped genellikle Kasım ayının son haftası veya Aralık ayının ilk haftasında kullanıcılara sunuluyor. Bu istikrarlı takvime göre, Spotify Wrapped 2025'in 29 Kasım ile 5 Aralık 2025 tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.