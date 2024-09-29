Suç makinesi, 2 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı

İstanbul Fatih'te sokakta kaldırımda sohbet halinde olan ailesinin çevresinde oyun oynayan ve bir sokak kedisini seven 2 yaşındaki çocuk yolun karşısına geçmek isterken hızlıca gelen motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan vicdansız sürücü Burhanettin T. her yerde aranıyor. Kamera görüntülerine de yansıyan cinayet gibi kazaya karışan Burhanettin T.'nin 13 suç kaydının bulunduğu bildirildi.Olay, 01.40 sıralarında Muhsine Hatun Mahallesi, Alişan Sokak'ta meydana geldi. Babası Suriyeli, annesi Özbekistanlı olan 2 yaşındaki Emir Muhammed'e, oyun oynadığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışırken daracık sokakta hızla seyreden motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü durup yardım etmek yerine uzaklaşarak izini kaybettirdi. Ailesinin gözü önünde yaşanan cinayet gibi kazada ağır yaralanan küçük çocuk, kucağa alınarak apar topar hastaneye yetiştirildi ancak kurtarılamadı. Kazanın ardından polis soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları incelemeye alındı. Kaçan şüphelinin az ileride kaskını çıkardığı tespit edildi. Polis, şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Sürücünün, 13 suç kaydı sahibi Burhanettin T. olduğu bildirildi. Baba Muhammed El Humeyni, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Motor sesinden çocuğum korktu. Karşı kaldırıma geçerken de motor çarptı. Sürücü hiç durmadan yoluna devam etti. O caninin yakalanmasını istiyorum" dedi.