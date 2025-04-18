Suç örgütlerine eş zamanlı operasyon: 4 ilde 158 şüpheli gözaltına alındı

Cumhuriyet Savcılıklarının talimatları doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde Adana, İstanbul, Antalya ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütlerine büyük darbe indirildi. İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı KOM ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, aralarında elebaşlarının da bulunduğu toplam 158 şüpheli gözaltına alındı.

6 AYRI SUÇ ÖRGÜTÜ HEDEF ALINDI

Adana'da S.B., İstanbul'da yurt dışında tutuklu olan H.Y. ve B.B., Antalya'da A.B., İzmir'de ise cezaevinde bulunan U.G. ile yurt dışındaki S.A.'nın yönettiği organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar, dört ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Şüphelilerin uzun süredir çeşitli suçlara karıştıkları tespit edildi.

SUÇLAMA LİSTESİ KABARIK

Operasyon kapsamında yakalanan şahıslar hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "silahla tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" (özellikle iş yeri kurşunlama), "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "silah ile mühimmat kaçakçılığı" gibi suçlardan soruşturma başlatıldı.

SİLAH, UYUŞTURUCU VE ÇEK-SENET ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 32 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 çalıntı motosiklet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek ve senet bulundu. Ele geçirilen delillerle birlikte örgütlerin finansal ve silahlı yapısına yönelik önemli veriler elde edildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN OPERASYON AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların ardından yaptığı açıklamada, "Milletimizin duası ve desteğiyle şehir eşkıyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz" dedi.

Yerlikaya, operasyonlarda görev alan polisleri, koordinasyonu sağlayan valileri ve süreci yöneten Cumhuriyet Başsavcılıklarını tebrik etti.