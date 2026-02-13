Suç örgütü operasyonunda ateş açtılar: 1 polis yaralandı!

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il sınırları içerisinde faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Yürütülen teknik, fiziki takip ve dinleme sonucu şüpheli şahısların tespit edilen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

20 ekip, 210 personel ve özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonlar neticesinde 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 0,92 gram uyuşturucu madde, 112 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 4 adet tabanca, 1 adet tüfek, 3 bin 282 adet fişek ve çeşitli miktarlarda çek/senet ele geçirildi.

1 POLİS YARALANDI

Öte yandan şüpheli şahıslardan birinin adresinde gerçekleştirilen operasyon esnasında şüpheli şahsın ateş açması sonucu bir özel harekat komiseri ayağından yaralandı. Yaralanan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.