Sümela’da 12. ayin gerçekleşti

TRABZON'UN Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda Hristiyan Ortodoksların "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" ayininin 12'ncisi bu yıl 23 Ağustos'ta Kırklareli Metropoliti Pavlos Sofianopoulos'un yönetiminde gerçekleştirildi. Ayin sonunda katılımcılar kutsandı. Metropolit Sofianopoulos, etkinliğin yalnızca dini bir ritüel olmadığını, aynı zamanda barış ve dostluk içinde birlikte yaşama kültürünün bir göstergesi olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Turizm ve Kültür Bakanlığı ile Trabzon Valiliği'ne ayinin gerçekleşmesine sağladıkları destek nedeniyle teşekkür etti. Ayin, ülkenin farklı topluluklarının manevi mirasına saygı ve medeniyetler arası işbirliği mesajı taşıdı.