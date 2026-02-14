Sümeyye’nin ölümünde cinayet şüphesi

Nevşehir'de, annesi-babası ayrı olduğu için tek başına yaşayan ve Göreme'deki bir otelde gece resepsiyon görevlisi olarak çalışan Sümeyye Satımış'a (19) ulaşamayan dayısı, 3 Şubat'ta evine gitti. Genç kızı evde de bulamayınca, dedesi ile birlikte kayıp ihbarında bulundu. Hemen harekete geçen polis, genç kızın en son Kahveci Dağı civarında görüldüğünü tespit etti. Yapılan aramalar sonucunda genç kızın cesedi, kaybolduktan 12 saat sonra kayalık alanda bulundu. İlk değerlendirmede, genç kızın yüksekten düştüğü ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Polisin ifadesine başvurduğu, kendisi gibi otelde çalışan erkek arkadaşı İsmail Aytekin zaman zaman tartışmalar yaşadıklarını, son gün de kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını söyledi.

'EVİ DE DAĞINIK'

Arkadaşı Zülfiya Abdurassulova olay günü görüntülü görüştüklerini, akşam saatlerinden itibaren ise ulaşamadığını belirtti. Patronu Süleyman A. da 6 aydır bir sorun yaşamadığını kaydetti. Baba Mustafa Satılmış, kızının ölümüyle ilgili şüpheleri bulunduğunu belirterek şikâyetçi olurken, SABAH'a konuşan genç kızın kuzeni Kübra Satılmış, olaydaki tutarsızlıkları anlattı. Olay yerindeki fiziksel şartların ve yaralanma biçiminin intihar iddiasıyla uyuşmadığını öne süren Kübra Satılmış, "Sümeyye, güvenlik kameralarında Kahveci Dağı'na çıkarken görülüyor; ancak bir süre sonra dağın alt kısmında bulunan ve Kilise Yolu olarak bilinen noktada yeniden görüntüleniyor. Bu nedenle güvenlik kameralarının detaylı incelenmesi gerekiyor. Evi de dağınık olarak bulunmuş. Ayrıca evde çok sayıda içki şişesi bulunmuş. Bu kadar içkiyi tek başına tüketmiş olması hayatın olağan akışına aykırı. Bu bir intihar değil, tüm ihtimaller yeniden incelenmeli. Oyay tüm yönleriyle titizlikle araştırılmalı" dedi.