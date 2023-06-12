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Giriş Tarihi: 12.6.2023 17:53 Son Güncelleme: 12.6.2023 17:54

Suntalara gizlenmiş 80 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir kargo gönderisinin içerisinden çıkan ve üretim esnasında içlerine uyuşturucu yerleştirildiği tespit edilen suntalarda 80 kilogram afyon sakızı ele geçirdi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Suntalara gizlenmiş 80 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinasyonunda İstanbul Havalimanı'nda yürütülen çalışma sonucu, yurtdışından İstanbul Havalimanı'na gelen bir kargo gönderisi ekipler tarafından incelemeye alındı. Kargo paketi, Narkotik dedektör köpeklerin de yardımıyla arandı. Köpeklerin pakete tepki verdiğini gören ekipler, detaylı fiziki arama yaptı. Açılan kargoda mobilya imalatında kullanılan türde çok sayıda sunta bulunduğu görüldü.

Gümrük muhafaza ekipleri tarafından uyuşturucu madde gizlendiği şüphesiyle suntalardan birisi kesildi. Yapılan incelemede suntanın iç kısmına macun kıvamında maddeler yerleştirildiği tespit edilirken, benzer şekilde diğer suntaların içlerinde de aynı maddeler olduğu anlaşıldı. Maddelerden alınan numunenin uyuşturucu test kitiyle analiz edilmesi sonucunda afyon sakızı olduğu belirlendi. Gümrük muhafaza ekiplerinin operasyonu sonucu toplam 80 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda suntaların üretimleri esnasında içlerine uyuşturucu yerleştirildiği, uyuşturucunun dışarıdan bakılarak belli olmadığı ve bu yöntemle gizlendiği tespit edildi. Konuyla ilgili incelemeleri genişleten gümrük muhafaza ekipleri, kargonun alıcısına yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Suntalara gizlenmiş 80 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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