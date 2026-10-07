Haberler Yaşam Haberleri Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, bu hafta hangi maçlar var? Milli ara sonrası maç programı belli oldu!
Giriş Tarihi: 7.10.2026 15:54 Son Güncelleme: 7.10.2026 15:55

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, bu hafta hangi maçlar var? Milli ara sonrası maç programı belli oldu!

Milli takım maçları nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig’de yeniden hafta sonu heyecanı yaşanacak. Açıklanan programda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un karşılaşmaları da yerini aldı. Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, bu hafta hangi maçlar var? İşte, milli ara sonrası oynanacak karşılaşmalar ve haftanın programı...

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Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, bu hafta hangi maçlar var? Milli ara sonrası maç programı belli oldu!
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Milli takımlara oyuncu gönderen kulüpler, verilen aranın ardından yeniden lig mesaisine dönüyor. Puan yarışının kaldığı yerden devam edeceği haftada Süper Lig maçları, takımların ara sonrası nasıl döneceğini de gösterecek. Süper Lig maçları ile birlikte tribünlerde ve ekran başında hafta sonu futbol heyecanı yeniden başlayacak.

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'de heyecan 9 Ekim Cuma günü yeniden başlayacak. 7. haftanın açılışında Galatasaray ile Kasımpaşa saat 20.00'de karşılaşacak.

Hafta sonuyla birlikte program yoğunlaşacak. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkarken Trabzonspor Samsunspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Kocaelispor ile mücadele edecek.

BU HAFTA HANGİ SÜPER LİG MAÇLARI VAR?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 7. hafta programı şöyle:

9 Ekim Cuma

  • 20.00 Galatasaray - Kasımpaşa

10 Ekim Cumartesi

  • 13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler
  • 16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK
  • 16.00 Samsunspor - Trabzonspor
  • 19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
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11 Ekim Pazar

  • 13.30 TÜMOSAN Konyaspor - İstanbul Başakşehir
  • 16.00 Gaziantep FK - Arca Çorum FK

19.00 Beşiktaş - Kocaelispor

12 Ekim Pazartesi

  • 20.00 Eyüpspor - Göztepe

SÜPER LİG 7. HAFTA NE ZAMAN BİTECEK?

Cuma günü başlayacak haftanın son karşılaşması 12 Ekim Pazartesi oynanacak. Eyüpspor ile Göztepe'nin saat 20.00'deki mücadelesinin ardından Süper Lig'de 7. hafta tamamlanacak.

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Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, bu hafta hangi maçlar var? Milli ara sonrası maç programı belli oldu!
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