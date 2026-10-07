Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, bu hafta hangi maçlar var? Milli ara sonrası maç programı belli oldu!

Milli takımlara oyuncu gönderen kulüpler, verilen aranın ardından yeniden lig mesaisine dönüyor. Puan yarışının kaldığı yerden devam edeceği haftada Süper Lig maçları, takımların ara sonrası nasıl döneceğini de gösterecek. Süper Lig maçları ile birlikte tribünlerde ve ekran başında hafta sonu futbol heyecanı yeniden başlayacak.
Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'de heyecan 9 Ekim Cuma günü yeniden başlayacak. 7. haftanın açılışında Galatasaray ile Kasımpaşa saat 20.00'de karşılaşacak.
Hafta sonuyla birlikte program yoğunlaşacak. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkarken Trabzonspor Samsunspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Kocaelispor ile mücadele edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 7. hafta programı şöyle:
9 Ekim Cuma
10 Ekim Cumartesi
11 Ekim Pazar
19.00 Beşiktaş - Kocaelispor
12 Ekim Pazartesi