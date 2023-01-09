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Giriş Tarihi: 9.1.2023 17:40 Son Güncelleme: 9.1.2023 17:40

Taksiciyi döverek öldüren şüpheliler hakkında yeni gelişme

İstanbul Fatih'te aracına aldığı 3 yolcu tarafından dövülen taksici hayatını kaybetti. Yolculardan 2’si ifadesi ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Taksiciyi döverek öldüren şüpheliler hakkında yeni gelişme

İddiaya göre, 52 yaşındaki taksi şoförü Aydın Altun, dün akşam Taksim'den 3 yolcuyu aracına aldı. Araç içinde yolcular ve şoför arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Altun, Çapa'da indirmek istediği yolcular tarafından dövüldü.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Zanlılar olayın ardından kaçarken, polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aydın Altun yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

İfadeleri alınan yolculardan 2'si tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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Taksiciyi döverek öldüren şüpheliler hakkında yeni gelişme
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