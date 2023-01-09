Taksiciyi döverek öldüren şüpheliler hakkında yeni gelişme

İddiaya göre, 52 yaşındaki taksi şoförü Aydın Altun, dün akşam Taksim'den 3 yolcuyu aracına aldı. Araç içinde yolcular ve şoför arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Altun, Çapa'da indirmek istediği yolcular tarafından dövüldü.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Zanlılar olayın ardından kaçarken, polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aydın Altun yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER



İfadeleri alınan yolculardan 2'si tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.