Giriş Tarihi: 31.12.2025 19:45 Son Güncelleme: 31.12.2025 20:02

Taksim Meydanı'nda yılbaşı yoğunluğu! 10 bin kamerayla anlık denetleniyor

İstanbul’da 2026 yılına girmeye saatler kala binlerce kişi şehrin en önemli meydanlarından olan Taksim’e akın etti. Saatler ilerledikçe insan kalabalığı artmaya başladı. Yılın son dakikalarını ve gece yarısını Taksim’de geçirmek isteyen yerli yabancı turistler güvenlik kontrollerinin ardından meydana alındı.

Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA BAKIRHAN
Beyoğlu, yılbaşını kutlamak isteyen yerli ve yabancı binlerce kişi için bu yıl da ilk tercihlerden biri oldu. Taksim Meydanı ve çevresindeki kalabalık her geçen saat daha da artarken, İstiklal Caddesi'ni dolduran ziyaretçiler yoğunluk dolayısıyla yürümekte güçlük çekiyor. Polis ekipleri de vatandaşların ve turistlerin yılbaşı akşamını huzur içinde geçirmesini sağlamak amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemleri alıyor. Cadde ve meydan girişinde oluşturulan kontrol noktalarında çanta ve üst araması yapıldı. Aramalar sırasında şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi. Ekiplerin Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki güvenlik önlemleri sürüyor.

10 BİN KAMERA İLE ANLIK TAKİP EDİLİYOR

Taksim'de kurulan Mobil Komuta Merkezi aracılığıyla İstanbul, kent genelindeki 10 bini aşkın kameradan anlık takip ediliyor. Merkezde, güvenlik kameralarından gelen görüntüler eş zamanlı olarak izlenirken, olası asayiş olaylarına hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor.

Yılbaşı gecesi boyunca görevli ekipler, Mobil Komuta Merkezi üzerinden İstanbul'un tüm ilçelerindeki kritik noktaları takip ederek güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Tedbirler kapsamında Taksim İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar polis ekipleri tarafından kapatıldı. Caddeye giren kişilere üst araması yapılırken, yaya olarak yapılan denetimlere atlı polisler de eşlik ediyor.

