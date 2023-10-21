Tanımadığı kişinin darbesiyle gözünden oldu

İstanbul Fatih'te 28 Ağustos akşamı arkadaşlarıyla birlikte sohbet ettiği sırada tanımadığı bir kişinin saldırısına uğrayan Ali Rıza S. (27), gözüne aldığı tek yumruk darbesiyle kör oldu. Genç adam, ikamet ettiği sokakta 3 arkadaşıyla birlikte sohbet ederken oturdukları merdivenin arka kısmından daha önce hiç tanımadığı ve 22-23 yaşlarındaki birisi sohbete dâhil olarak küfürler savurmaya başladı.Ali Rıza S., kendisine hiçbir şey yokken hakaret eden genç adamı küfretmemesi konusunda ikaz etti. Bu şahsı uyardığı sırada daha önce görmediği bir kişi Ali Rıza S.'nin gözüne yumruk attı. Aldığı darbe sonrası neye uğradığını anlayamayan genç adam şok geçirdi. Gözünde bulunan gözlüğün kırıldığını fark eden genç adamın yardımına arkadaşları yetişti.Gözlüğünün camı kırılan ve cam parçaları gözünün içerisine giren genç adam kanlar içerisinde kaldı. Arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Tedavi sonrası gözünü kaybeden genç adam hastanede toplamda 7 kez operasyon geçirdi. Tedavisi halihazırda devam eden Ali Rıza S. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu.Suç duyurusunda, arkadaşlarıyla sohbet ederken bir anda kendisine yumruk atan kişinin daha önce tanımadığı Muhammet Y. olduğunu söyleyen mağdur, kuyumculuk yaptığını ancak gözüne aldığı darbe sonrası mesleğini de yapamaz hale geldiğini, gözünü kör eden kişinin cezalandırılmasını talep etti. Şikâyet sonrası savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.