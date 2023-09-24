Tarihi Alan’da Gelibolu Maratonu

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından '2. Yüzyıla Omuz Omuza' sloganıyla Gelibolu Maraton bu yıl 8. kez gerçekleştirildi. "Uluslararası Gelibolu Maratonu", Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "2. Yüzyıla Omuz Omuza Koşuyoruz" sloganıyla gerçekleştirildi. Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası'ndan başlayan maratonda bu yıl 14 ülkeden sporcular yer aldı. 42 kilometrelik maraton koşusuna 67, 21 kilometrelik yarı maratona 290, 10 kilometre koşusuna 780 sporcu katıldı. 1,915 kilometrelik halk koşusuyla birlikte toplam katılımcı sayısı 3 bin 500 kişiye ulaştı. Halk koşusu renkli görüntülere de sahne oldu. Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen "Uluslararası Gelibolu Maratonu"nda Maria Kolpakova birinci oldu. AA