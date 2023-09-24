Haberler Yaşam Haberleri Tarihi Alan’da Gelibolu Maratonu
Giriş Tarihi: 25.9.2023

Tarihi Alan’da Gelibolu Maratonu

Tarihi Alan’da Gelibolu Maratonu
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından '2. Yüzyıla Omuz Omuza' sloganıyla Gelibolu Maraton bu yıl 8. kez gerçekleştirildi. "Uluslararası Gelibolu Maratonu", Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "2. Yüzyıla Omuz Omuza Koşuyoruz" sloganıyla gerçekleştirildi. Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası'ndan başlayan maratonda bu yıl 14 ülkeden sporcular yer aldı. 42 kilometrelik maraton koşusuna 67, 21 kilometrelik yarı maratona 290, 10 kilometre koşusuna 780 sporcu katıldı. 1,915 kilometrelik halk koşusuyla birlikte toplam katılımcı sayısı 3 bin 500 kişiye ulaştı. Halk koşusu renkli görüntülere de sahne oldu. Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen "Uluslararası Gelibolu Maratonu"nda Maria Kolpakova birinci oldu. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Sınıf geçmeden yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan…
Nijer-Fransa geriliminde yeni boyut: Hava sahalarını Fransa'ya kapattılar
Aileme Şükran borçluyum
Elazığ’da petrol heyecanı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan parkeye indi: Masada, sahada, sporda mücadeleye devam!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Son dakika haber: Fenerbahçe tek golle lider! Kanarya yoluna yenilgisiz devam ediyor
Hakimler artık aranmayacak
'Bu bilgi kesinlikle doğru değil' diyerek yalanladı! CHP’de şimdi de İstanbul kavgası...
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi Alan’da Gelibolu Maratonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA