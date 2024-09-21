Tarihi alanı zehir tarlasına çevirmişler

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen şafak operasyonunda, 7 bin yıllık tarihi Hevsel Bahçeleri ve çevresinde ekili halde 7 bin 25 kök hintkeneviri ele geçirildi. Operasyonda, 22 farklı noktada tespit edilen kenevirler yerinde imha edildi. Uyuşturucu tacirlerinin, ekim alanlarını korumak ve bakımını sağlamak amacıyla bölgede yaşam alanları oluşturdukları, çadırlar kurdukları ve sulama işlemleri için Dicle Nehri'nden su motorları kullandıkları belirlendi. Ele geçirilen 7 bin 25 kök hintkenevirinin yaklaşık 2 ton esrar üretimine yol açabileceği hesaplanırken, piyasa değerinin yaklaşık 140 milyon Türk Lirası olduğu tahmin ediliyor.