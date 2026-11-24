'COĞRAFİ İŞARETLER BUGÜNDEN GELECEĞE KÜLTÜRÜMÜZÜN TAŞIYICISI'

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, "İstanbul'u resmeden bütün ressamlar, İstanbul'u resmederken mutlaka martıyı, çayı, simidi ve bir tarafına da balık ekmeği mutlaka resmederler. Eğer birisi İstanbul'un üstüne bir roman yazacaksa, İstanbul'dan bahsedecekse mutlaka ona böyle bir başlık, bir yerinde bir balık ekmek hikayesi geçer. Bir şiir yazılacaksa mutlaka bir yerinde İstanbul adına yazacaksan bununla ilgili bir kıta geçer. Dolayısıyla coğrafi işaretler bugünden geleceğe kültürümüzün taşıyıcısı çok önemli, onları markalamak adına çok önemli hadise. Bugün Ticaret Borsamızın, Valimizin de desteğiyle yaptığı ve buradaki esnafımız da geçmişten bugüne kadar, çok uzun yıllardır atadan dededen bu işleri yapan, bir nesil öncesinde de burada belki babaları, dedeleri bu işi yapan esnafımız birçoğu. Bunun markalanması, İstanbul'un zaten İstanbul'un kendisi büyük bir marka ama alt markaların da oluşturulması kültürel değer açısından çok kıymetli. Ticaret Borsamıza hem bu balık ekmek coğrafi işaretinin alınması konusunda hem de İstanbul'un bu değerlerinin markalanması konusunda gösterdikleri ilgi için, destek için teşekkür ediyorum" diye konuştu.