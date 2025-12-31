Tarihi mirasta diplomatik zafer

Geçmiş yıllarda Türkiye'den yasa dışı yollarla kaçırılan nadide parçalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sıkı takibi ile bir bir yurda dönüyor. Eserlerin iade sürecinde Türkiye'nin kapsamlı şekilde yürüttüğü hukuki, diplomatik ve bilimsel çalışmalar önemli rol oynuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uzun soluklu sıkı takibin neticesi olarak bu yıl 180 eserin daha Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.



Kültürel mirasa sahip çıkma kararlılığını bu yıl somut sonuçlarla ortaya koyduklarını vurgulayan Bakan Ersoy, "Yurtdışına yasadışı yollarla çıkarılan kültür varlıklarımızı bilimsel, hukuki ve diplomatik çalışmalarla tek tek tespit ederek ülkemize kazandırmaya devam ettik. 2025 yılında toplam 180 kültür varlığının ülkemize iadesi sağlandı" ifadelerini kullandı.

Kaçakçılıkla mücadeleye dönük olarak son 23 yıldaki verileri de aktaran Ersoy, "Uzun soluklu ve kararlı mücadelenin sonucu olarak 2018-2025 yılları arasında ülkemize iadesi sağlanan kültür varlığı sayısı 9 bin 133'e, 2002- 2025 döneminde ise toplam iade edilen eser sayısı 13 bin 448'e ulaştı" bilgisini paylaştı.

Yılın en dikkat çekici iadelerinden biri, Burdur Boubon Antik Kenti kökenli bronz Marcus Aurelius heykelinin ABD'den Türkiye'ye getirilmesi oldu. Nadide parça, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi kapsamında vatandaşların ziyaretine sunuldu.

İsviçre ile yürütülen iş birliği kapsamında, St. Gallen Kantonu'nda ele geçirilen 7 Anadolu kökenli eser de bu yıl Türkiye'ye kazandırıldı.

Urartu Dönemi'ne ait bronz kemer, boğa başlı miğferler, Lidya gümüş phialesi, Roma İmparatorluğu dönemine ait zırhlı imparator heykeli ve 83 adet Anadolu darphanesi kökenli bronz sikke de ABD tarafından iade edildi.

MÜZELER ZİYARETÇİ REKORU KIRDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen Vakıf Eser Müzeleri, 2025'te 1 milyon 375 bin 655 ziyaretçiye ulaştı. Türkiye genelindeki 7 müze arasında en çok ilgi gören, 983 bin 316 ziyaretçiyle Erzurum'daki Çifte Minareli Medrese Vakıf Eserleri Müzesi oldu. Sivas Gök Medrese 227 bin 500, Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi 93 bin 419, Tokat Mevlevihane Vakıf Müzesi 50 bin 855, Ankara Vakıf Eserleri Müzesi 17 bin 720, Edirne Selimiye Vakıf Eserleri Müzesi 2 bin 845 ziyaretçi ağırladı. UNESCO Dünya Koruma Mirası kapsamındaki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 6 milyon 436 bin 828, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 281 bin 680, Kariye Cami 231 bin 961 ziyaretçi aldı. Ankara'daki Taceddin Dergahı ve Mehmet Akif Ersoy Müze Evi ise 442 bin 300 ziyaretçiye ulaştı. Mehmet Fahri ÖZKAN / ANKARA