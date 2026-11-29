Bilişim Vadisi bünyesinde faaliyet gösteren 42 İstanbul Yazılım Okulu, Vadi İstanbul'daki kampüsünden Sirkeci'deki tarihi Şeker Han'a taşındı. Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, milletvekilleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bakan Kacır, 42 İstanbul'un artan ilgiye karşılık vermek ve gençlere daha geniş çalışma imkanı sunmak amacıyla Sirkeci'ye taşındığını belirterek, "42 İstanbul Sirkeci'de şehrimizin tam kalbinde artık çok daha geniş bir yuvaya kavuştu" dedi. Kacır, kampüsün gençlere haftanın 7 günü, günün 24 saati ekip kurup yazılım geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sunacağını söyledi.

42 İstanbul ve 42 Kocaeli yazılım okullarına bugüne kadar 103 bin 661 başvuru yapıldığını açıklayan Kacır, başlangıç aşamasındaki havuz eğitimine 10 bin 200 adayın katıldığını, 2 bin 578 adayın ise ana eğitime kabul edildiğini bildirdi. Kacır, temel müfredatı tamamlayan 431 öğrenciden 222'sinin mezun olduğunu, 209'unun ise yapay zekâ, veri bilimi ve siber güvenlik alanlarında uzmanlaşmak üzere ileri eğitime devam ettiğini kaydetti.