Tarihi yarımadada yangın

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı (Kabatepe Günübirlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza) ikinci bir duyuruya kadar ziyarete kapatıldı. Yangına müdahale için bölgeye giden Eceabat Anafartalar Orman İşletme Şefi Ahmet Yüksel ve ekibi, trafik kazası geçirdi. Orman ekipleri 112 Acil Sağlık ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangına ilişkin Vali Ömer Toraman sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Orman teşkilatı başta olmak üzere tüm ekiplerin gayretle çalıştığını belirten Toraman, "Orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan, 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir." bilgisini paylaştı. Yangınla mücadeleye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklama yapıldı. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çevre il ve ilçelerden araç ile personel desteğinin sağlandığı ve yerleşim bölgelerinde, yangın nedeniyle tahliyeyi gerektirecek bir durum olmadığı duyuruldu. Rüzgarın şiddetli olduğu bölgede yangın söndürme çalışmaları sürüyor.