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Giriş Tarihi: 24.1.2025

Tarihin şahidi tabyalar yok oluyor

Ali Can ZERAY
Tarihin şahidi tabyalar yok oluyor
Balkan Savaşları sırasında Edirne'nin savunulmasının en önemli yapılarından olan tabyalar yok olma tehlikesi yaşıyor. Kenti doğusundan batısına her yönden savunan ecdat yadigârı 35 tabyadan sadece Hıdırlık ve Şükrüpaşa Tabyaları restore edilerek korunma altına alındı. Ayakta kalmayı başaranlardan Barutluk Mahallesi'nde bulunan "Barutluk Tabyası" ise Balkan Savaşlarında, ülkeyi koruyan önemli cephane merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Savaşlarda sınır bölgesindeki askerlere ve diğer tabyalara da sürekli cephane aktarılan Barutluk'ta, kaçak kazıların yarattığı tahribat nedeniyle bazı bölümler yıkıldı. Vandalların ise duvarlarına yazılar yazarak tahrip etmeleriyle bina büyük zarara uğradı.
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Tarihin şahidi tabyalar yok oluyor
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