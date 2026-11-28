Hafta sonu alışverişini daha hesaplı yapmak isteyenler için Tarım Kredi raflarında farklı kategorilerden indirimli ürünler bulunuyor. Dana kıyma, tavuk bonfile, yoğurt ve tost peynirinin yanı sıra patates, soğan ve kahvaltılık çeşitleri de kampanyaya dahil edildi. Tarım Kredi 28-30 Kasım aktüel ürünlerinin fiyatları ve indirim seçenekleri katalogda paylaşıldı.