Hafta sonu alışverişini daha hesaplı yapmak isteyenler için Tarım Kredi raflarında farklı kategorilerden indirimli ürünler bulunuyor. Dana kıyma, tavuk bonfile, yoğurt ve tost peynirinin yanı sıra patates, soğan ve kahvaltılık çeşitleri de kampanyaya dahil edildi. Tarım Kredi 28-30 Kasım aktüel ürünlerinin fiyatları ve indirim seçenekleri katalogda paylaşıldı.
Yağ Çözücü Sprey – 99,90 TL
Zeytinyağlı Duş Sabunu – 129,90 TL
Okyanus Esintili Duş Sabunu – 129,90 TL
Ultra Kireç Temizleyici – 99,90 TL
Lavanta Kokulu Sıvı Sabun – 134 TL
Hindistan Cevizi Kokulu Sıvı Sabun – 134 TL
Duş Jeli Çeşitleri – 99,90 TL
Bulaşık Makinesi Deterjanı – 189,90 TL
Beyaz Çiçek Kokulu Yumuşatıcı – 119,90 TL
Pembe Gül Kokulu Yumuşatıcı – 119,90 TL
Şampuan Çeşitleri – 219 TL
Saç Kremi Çeşitleri – 219 TL
Erkek Şampuan Çeşitleri – 249 TL