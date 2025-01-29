Tarım ve Orman Bakanlığı o markaları ifşa etti! Zeytinyağı, tereyağı, beyaz peynir ve kaşar peyniri: Hepsi hileli!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına geçit vermedi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan listede Köfteci Yusuf gibi Türkiye'de çok sayıda restoranı bulunan Tavuk Dünyası'nın da hileli ürün kullandığı tespit edilmişti. Bir kez daha bakanlığın açıkladığı listeye giren taklit ve tağşiş listesine giren Arifoğlu Baharat'ın pul biberinde ise domates olduğu belirlenmişti. Açıklanan son listede pide harcına sakatat ve kanatlı et katan firma ile tereyağına bitkisel yağ karıştıran ve aromalı içeceklere ilaç etken maddesi ekleyen markalara yer verildi. İşte halkın sağlığıyla oynayan o gıda teröristleri!