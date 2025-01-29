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Haberler Yaşam Tarım ve Orman Bakanlığı o markaları ifşa etti! Zeytinyağı, tereyağı, beyaz peynir ve kaşar peyniri: Hepsi hileli!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:34

Tarım ve Orman Bakanlığı o markaları ifşa etti! Zeytinyağı, tereyağı, beyaz peynir ve kaşar peyniri: Hepsi hileli!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına geçit vermedi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan listede Köfteci Yusuf gibi Türkiye'de çok sayıda restoranı bulunan Tavuk Dünyası'nın da hileli ürün kullandığı tespit edilmişti. Bir kez daha bakanlığın açıkladığı listeye giren taklit ve tağşiş listesine giren Arifoğlu Baharat'ın pul biberinde ise domates olduğu belirlenmişti. Açıklanan son listede pide harcına sakatat ve kanatlı et katan firma ile tereyağına bitkisel yağ karıştıran ve aromalı içeceklere ilaç etken maddesi ekleyen markalara yer verildi. İşte halkın sağlığıyla oynayan o gıda teröristleri!

Tarım ve Orman Bakanlığı o markaları ifşa etti! Zeytinyağı, tereyağı, beyaz peynir ve kaşar peyniri: Hepsi hileli!

Gıda teröristleri vatandaşın sağlığını ve hayatını hiçe saydı. Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimlerle gıda sahtekarlarına göz açtırmadı. Denetimler sonrası taklit-tağşiş yapılan ve insan sağlığını tehdit edecek gıdalar listesi yayınlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı o markaları ifşa etti! Zeytinyağı, tereyağı, beyaz peynir ve kaşar peyniri: Hepsi hileli!

"güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde bugün yayınlanan listede ünlü markaların aromalı içecekten tereyağına, zeytinyağından kaşara kadar birçok ürün yer aldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı o markaları ifşa etti! Zeytinyağı, tereyağı, beyaz peynir ve kaşar peyniri: Hepsi hileli!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı listeye göre kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünler ve taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünler açıklandı. Buna göre Bideci Tugay- Tugay Demirkol firmasının pide harcında sakatat ve kanatlı eti çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı o markaları ifşa etti! Zeytinyağı, tereyağı, beyaz peynir ve kaşar peyniri: Hepsi hileli!

Egenatura markasına ait natürel sızma zeytinyağında tohum yağları karıştırılması tespit edilirken

Tarım ve Orman Bakanlığı o markaları ifşa etti! Zeytinyağı, tereyağı, beyaz peynir ve kaşar peyniri: Hepsi hileli!

Kılınç markasının taze kaşar peynirinde ise yağ oranı düşük çıktı. Abbas Baba Zeytincilik'in zeytinyağında tohum yağları, Karadeniz Akbir'in tereyağında ise bitkisel yağ olduğu anlaşıldı.

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