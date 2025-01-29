Tarım ve Orman Bakanlığı o markaları ifşa etti! Zeytinyağı, tereyağı, beyaz peynir ve kaşar peyniri: Hepsi hileli!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı listeye göre kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünler ve taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünler açıklandı. Buna göre Bideci Tugay- Tugay Demirkol firmasının pide harcında sakatat ve kanatlı eti çıktı.