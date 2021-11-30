Tartıştığı babasını ensesinden vurdu

Bahçelıevler'de baba ile oğulun dağınık ev tartışması kanlı bitti. İddialara göre Orhan Çelik (49), bir arkadaşıyla sahilde eğlendikten sonra önceki gece Avcılar'daki ikinci evine gitti. Evi dağınık bulan baba öfkeyle oğlunun Bahçelievler'deki diğer evine gitti. Tartışma sırasında Orhan Çelik'in bıçak çekmesiyle oğlu Burak Çelik de silahına sarılarak babasını ensesinden vurdu. Baba olay yerinde can verirken oğlu kaçtı. Orhan Çelik'in cep telefonunda yapılan incelemede, Whatsapp mesajlarında oğlu ile karşılıklı tabanca resimleri gönderip küfürleştikleri ve birbirlerini tehdit ettikleri anlaşıldı.