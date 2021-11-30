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Giriş Tarihi: 1.12.2021

Tartıştığı babasını ensesinden vurdu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tartıştığı babasını ensesinden vurdu
Bahçelıevler'de baba ile oğulun dağınık ev tartışması kanlı bitti. İddialara göre Orhan Çelik (49), bir arkadaşıyla sahilde eğlendikten sonra önceki gece Avcılar'daki ikinci evine gitti. Evi dağınık bulan baba öfkeyle oğlunun Bahçelievler'deki diğer evine gitti. Tartışma sırasında Orhan Çelik'in bıçak çekmesiyle oğlu Burak Çelik de silahına sarılarak babasını ensesinden vurdu. Baba olay yerinde can verirken oğlu kaçtı. Orhan Çelik'in cep telefonunda yapılan incelemede, Whatsapp mesajlarında oğlu ile karşılıklı tabanca resimleri gönderip küfürleştikleri ve birbirlerini tehdit ettikleri anlaşıldı.

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Tartıştığı babasını ensesinden vurdu
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