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Giriş Tarihi: 1.12.2023 01:31

Tartıştığı kişiyi satırla yaralayan çocuk yakalandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde tartıştığı kişiyi satırla yaralayan çocuk yakalanıp, tutuklanırken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

DHA
Tartıştığı kişiyi satırla yaralayan çocuk yakalandı

Olay, 28 Kasım günü saat 21.30 sıralarında Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuk yaştaki B.L. ve bir arkadaşı, bir iş yerinde malzeme taşıyan çalışanla bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.L., üzerinde bulunan satırla çalışana saldırdı. Çalışan, aldığı satır darbeleriyle kanlar içerisinde yığılırken B.L. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çalışan hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise B.L.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan olay, güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Şüpheli B.L., 30 Kasım günü Etimesgut ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde yakalandı.

B.L., ifadesinde olayda kullandığı satırı gömdüğü yeri polislere söyledi. Polisler suç aleti satırı muhafaza altına alırken, gözaltına alınan ve birçok suçtan da kaydı bulunan B.L., yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tartıştığı kişiyi satırla yaralayan çocuk yakalandı
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