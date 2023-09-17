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Giriş Tarihi: 17.9.2023

Tatil dönüşü facia

Mersin’de, tatilden dönen ailenin kamyonetine kavşakta, çöp kamyonu çarptı. Feci kazada kamyonet sürücüsü ile eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

DURHASAN ŞAHİN
MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
MEHMET AL MEHMET AL
Tatil dönüşü facia
Mersin'de tatilden dönen ailenin kamyonetine çöp kamyonu çarptı. Kazada aynı aileden 4 kişi feci şekilde can verdi.
Konya'da yaşayan Çağlayan ailesi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaptıkları çadır tatilinin ardından, dün sabah eşyalarını da toplayarak kamyonetlerine yükledi. Kamyoneti kullanan Cahit Çağlayan, sabah Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde bulunan Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü önündeki kavşaktan karşı yola geçmek istedi. Ancak, bu sırada İbrahim Doğan'ın (56) kullandığı çöp kamyonu, kamyonete çarptı. Kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan eşi Zahide (48), çocukları Özlem (15) ve Ayşe Çağlayan'ın (14) öldüğü kazada, çiftin oğulları Önder Çağlayan (10) ile kamyon sürücüsü, yanında bulunan işçiler Selami Kahraman (31) ve Sezer Kaya (27) da yaralandı. Önder Çağlayan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



HASTANEYE GİDİYORDU
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Yamaçova Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Karaçalıoğlu (46), rahatsızlanan eşini hastaneye götürmek için otomobiliyle kent merkezine doğru yola çıktı. Yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Karaçalıoğlu'nun otomobili tarlaya uçtu. Sürücü ölürken, araçta bulunan eşi Gönül Karaçalıoğlu, Tuğba Karaçalıoğlu ve Gönül Evlioğlu ise yaralandı.
İzmir'de önceki gece saat 02.00 sıralarında, Tarık Yılmaz'ın (25) kullandığı motosiklet, Bayraklı ilçesindeki Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten fırlayan Yılmaz ölürken, arkasında bulunan Oğuzhan Aylin (28) ise ağır yaralandı. İki gencin, kazadan önce bir barda alkol alarak eğlendikleri, Oğuzhan Alin'in de eğlence sırasında Tarık Yılmaz'ı görüntüleyip, sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Görüntülerde Alin'in, "Puslu bakışları ile Tarık Yılmaz, kendisi yazar iki kitabı var, ama konuşamıyor, olsun" dediği görüldü.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, motosiklet sürücüsü Fatih K., abisi K.K.'nın kullandığı otomobile çarparak hayatını kaybetti. Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü İ. Y. öldü.
Manisa'nın Salihli ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki İrfan Saraç ile eşi Emine Saraç hayatını kaybetti. 11 yaşındaki çocukları yaralandı.

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Tatil dönüşü facia
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