Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan hamsi, doğru teknikle pişirilmediğinde ne yazık ki kısa sürede kuruyarak lezzetini kaybeder. Özellikle evde yapılan kızartmalarda balıkların sertleşmesi ve tavaya yapışması en sık karşılaşılan sorunların başında gelir. Profesyonel aşçıların yıllardır uyguladığı o doğru mühürleme ve ısı dengesi, hamsinin tüm suyunu içinde hapsederek lokum kıvamında pişmesini sağlıyor.