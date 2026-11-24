Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan hamsi, doğru teknikle pişirilmediğinde ne yazık ki kısa sürede kuruyarak lezzetini kaybeder. Özellikle evde yapılan kızartmalarda balıkların sertleşmesi ve tavaya yapışması en sık karşılaşılan sorunların başında gelir. Profesyonel aşçıların yıllardır uyguladığı o doğru mühürleme ve ısı dengesi, hamsinin tüm suyunu içinde hapsederek lokum kıvamında pişmesini sağlıyor.
Hamsi pişirirken yapılan en büyük hata, balıkların çok yüksek ateşte ve uzun süre tavada tutulmasıdır. Küçük yapısı nedeniyle hamsi, yüksek ısıyla temas ettiği an hızla suyunu salar ve bu su buharlaştıktan sonra geriye sadece kuru bir et kalır. Ayrıca tavanın yeterince kızdırılmadan balıkların eklenmesi, hamsinin eteğinin tavaya yapışmasına ve çevrilirken parçalanmasına yol açar.
Lezzetli bir hamsi pişirmenin temeli, ayıklama ve yıkama aşamasında atılır. Kılçıkları nazikçe çıkarılan hamsiler bol soğuk suda yıkanmalıdır; ancak balıkların suyun içinde uzun süre bekletilmesi etin yumuşamasına ve lezzetini suya bırakmasına neden olur. Yıkama işlemi bittikten sonra balıkların mutlaka kağıt havlu yardımıyla tamamen kurulanması gerekir, çünkü fazla nem mısır ununun hamurlaşmasına yol açar.
Hamsiyi unlarken kalın mısır unu yerine ince çekilmiş mısır unu tercih etmek balığın dış yüzeyinde çıtır ama ince bir katman oluşturur. Balıkları una buladıktan sonra tavaya koymadan önce hafifçe silkeleyerek fazla unun atılması şarttır. Fazla un, tavdaki kızgın yağın kısa sürede yanmasına ve balığın üzerinde acı bir tat bırakmasına sebep olur.
Balık kızartırken zeytinyağı yerine yüksek ısıya dayanıklı ayçiçek yağı veya mısır özü yağı kullanmak, yanma riskini ortadan kaldırır. Tava, balıkları dizmeden önce orta-yüksek ateşte iyice ısıtılmalıdır; soğuk tavaya konan hamsi yağı çeker ve hamurlaşır. Tavanın tabanını kaplayacak kadar ince bir yağ tabakası yeterlidir, derin yağda kızartmak hamsinin dokusunu bozar.
Hamsiler tavaya dıştan içe doğru daire şeklinde dizildikten sonra orta ateşte sadece alt yüzeyleri altın sarısı olana kadar pişirilmelidir. Bu aşamada balıkların içi henüz buharda pişme evresindedir; yani alt taraf mühürlenirken üst kısım yumuşaklığını korur. Yaklaşık 4-5 dakika içinde alt taraf kızardığında, tava kapağı yardımıyla balıklar tek seferde ters çevrilir.
Balıklar ters çevrildikten sonra tavanın kenarlarından birkaç damla su veya çok az sıvı yağ gezdirmek, içeride hafif bir buhar oluşturarak hamsinin kupkuru kalmasını kesin olarak engeller. İkinci yüzün pişme süresi birinci yüze göre çok daha kısadır; ortalama 2-3 dakika içinde ocaktan alınan hamsiler suyunu kaybetmeden nar gibi kızarmış olur.
Tavadan alınan hamsiler asla üst üste kapatılarak bekletilmemelidir, aksi takdirde kendi buharıyla yumuşar ve çıtırlığını kaybeder. Geniş bir servis tabanına serilen kağıt havlu üzerine alınan balıklar, fazla yağını bıraktıktan sonra sıcak olarak servis tabağına aktarılmalıdır. Yanında taze soğan, limon ve roka ile servis edilen bu yöntemle pişmiş hamsi, dışı çıtır içi ise tamamen yumuşak kalacaktır.